Карри: всё ещё думаю о потере в седьмом матче прошлогоднего финала

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри признался, что до сих пор думает о потере, которую допустил в седьмом матче прошлогоднего финала НБА с «Кливленд Кавальерс», отдавай пас за спиной.

«Я всё ещё думаю о той потере. Я знаю концепцию правильного простого розыгрыша, понимаю, что в игре есть решающие моменты, а разница между победой и поражением может крыться в одном из таких моментов. Но я вышел на матч перед этим сезоном и отдал пас за спиной. Потому что я уверен, что могу это сделать, и та ошибка ничего не изменила», — сказал Карри.