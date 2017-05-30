Джеймс встретился с 19-летним фанатом, больным раком

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс встретился со своим фанатом Кайлом Осборном, который болен раком. В начале мая в соцсетях началась кампания #ЖеланиеКайла в поддержку встречи 19-летнего юноши со своим кумиром. Первоначально благотворительный фонд Джеймса LeBron James Family Foundation отправил Осборну подарки, но волонтёры продолжали добиваться встречи.

В итоге фонду A Special Wish Foundation удалось привезти Осборна и его семью на третий матч финала Восточной конференции в Кливленд, где тот и встретился с Джеймсом, сообщает Bleacher Report.