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Джеймс встретился с 19-летним фанатом, больным раком

30 мая 2017, вторник. 00:24. Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс встретился со своим фанатом Кайлом Осборном, который болен раком. В начале мая в соцсетях началась кампания #ЖеланиеКайла в поддержку встречи 19-летнего юноши со своим кумиром. Первоначально благотворительный фонд Джеймса LeBron James Family Foundation отправил Осборну подарки, но волонтёры продолжали добиваться встречи.

В итоге фонду A Special Wish Foundation удалось привезти Осборна и его семью на третий матч финала Восточной конференции в Кливленд, где тот и встретился с Джеймсом, сообщает Bleacher Report.

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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