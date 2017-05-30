Рабб пройдёт просмотр в «Лейкерс»

Форвард Айван Рабб, который выставил свою кандидатуру на предстоящий драфт, пройдёт просмотр в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает NBC Sports.

Руководство «Лейкерс» рассчитывает выбрать 20-летнего баскетболиста под 28-м номером.

В прошлом сезоне Рабб выступал за Калифорнийский университет в Беркли. Айван проводил на площадке по 32,6 минуты, собирая коллекцию из 14,0 очка, 10,5 подбора, 1,5 передачи, 1,0 блок-шота и 0,7 перехвата в среднем за игру.

Напомним, что второй пик «Лейкерс» планирует отдать за Лонзо Болла.