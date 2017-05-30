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Ирвинг: «Кливленд» не хочет, чтобы история закончилась на одном титуле

30 мая 2017, вторник. 11:51. Баскетбол

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг рассказал о значении победы в прошлогоднем плей-офф и готовности команды перед началом финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Победа в прошлом году была невероятным подвигом для нас. Но мы не хотим, чтобы история закончилась на этом. Мы понимаем значение этого момента. Ничего не гарантировано на 100 процентов, особенно в плей-офф. Чемпионский титул – это огромное достижение для нас, но мы всё ещё не удовлетворены.

В этот раз мы подходим к финалу с другим настроем. В прошлом сезоне у нас было много трудностей, с которыми мы окончательно справились, только завоевав чемпионство. Сейчас мы более сконцентрированы, чем в прошлом году», – приводит слова Ирвинга Cleveland Plain Dealer.

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Источник: Cleveland Plain Dealer Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Кайри Ирвинг
Новости. Баскетбол
30 мая 2017, вторник
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