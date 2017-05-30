Тони Паркер: покажу свой лучший баскетбол, когда вернусь в январе

Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер сказал, что травма, полученная в плей-офф, не заставит его завершить карьеру.

«Покажу свой лучший баскетбол, когда вернусь в январе», – приводит слова Паркера The Score.

Напомним, что 35-летний разыгрывающий получил разрыв сухожилия четырёхглавой мышцы бедра левой ноги в серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» (4-2).

В нынешнем плей-офф Паркер проводил на площадке по 26,4 минуты, собирая коллекцию из 15,9 очка, 3,1 передачи и 2,5 подбора в среднем за игру.