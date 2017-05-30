Лю: за последний год «Кливленд» стал более разносторонним в нападении и защите

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю рассказал, как его команда изменилась в сравнении с прошлым финалом.

«Мы стали более разносторонними в нападении, более разносторонними в защите. Теперь мы можем выпустить на паркет больше игроков, удерживающих мяч. Обе команды стали лучше. Это будет хороший вызов.

Мы уверены в себе. В нынешнем плей-офф мы играли достаточно хорошо, чтобы победить в 12 из 13 матчей. Знаем, что игроки «Голден Стэйт» тоже уверены в своих силах. У них отличная команда. С нетерпением жду начала серии.

Кливленд всегда был спортивным городом. Даже когда Леброн ушёл, болельщики не переставали ходить на матчи и поддерживать команду», – приводит слова Лю Cleveland Plain Dealer.