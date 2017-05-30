Марбэри: я и Айверсон были первыми разыгрывающими, нацеленными на набор очков

Экс-игрок НБА Стефан Марбэри сказал, что он вместе с членом Зала славы Алленом Айверсоном был родоначальником стиля игры сегодняшних разыгрывающих, которые нацелены на набор очков.

«Я ни о чём не жалею. Мы с Айверсоном были пионерами этой новой эпохи. Мы делали то, за что нас критиковали. Но я никогда не набирал столько очков, сколько набирают эти парни сегодня. Мне нравятся сегодняшние разыгрывающие. Мне нравится наблюдать за игрой Дэмьена Лилларда, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена, Стивена Карри, Кайри Ирвинга. Сейчас они являются лучшими на своей позиции», – приводит слова Марбэри NBC Sports.