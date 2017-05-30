Б. Скотт: Уолтон неплохо справился со своей работой в первом сезоне в «Лейкерс»

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт рассказал о встрече с нынешним наставником калифорнийского клуба Люком Уолтоном, которая состоялась несколько месяцев назад.

«Я сказал ему, что он хорошо делает свою работу. Сказал ему продолжать в том же духе. Он поделился со мной своими разочарованиями, которые я понял. Но мне кажется, Люку удалось неплохо поработать в этом сезоне. Думаю, в следующем сезоне «Лейкерс» выступит намного лучше», – приводит слова Скотта Orange County Register.