«Нижний Новгород» подписал новый двухлетний контракт с Максимом Григорьевым

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Григорьевым на два года.

«Защитник Максим Григорьев подписал с нашим клубом новое соглашение, рассчитанное на два года, и останется в команде до конца сезона-2018/2019. 27-летний игрок пришёл в «Нижний Новгород» в 2015 году, но из-за серьёзной травмы вынужден был провести без игр практически год… Мы искренне желаем Максу получать как можно больше времени на паркете и подарить болельщикам массу ярких игровых моментов, защищая цвета нашего клуба», — сообщается на официальном сайте клуба.

В сезоне-2016/2017 в Единой лиге ВТБ он набирал в среднем 3,5 очка, 0,9 подбора и 1,4 передачи, в Еврокубке – 5,5 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи.