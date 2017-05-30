Мозгов: однажды меня не пустили на Гран-при Формулы-1

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал, как однажды не смог попасть на Гран-при Формулы-1 и познакомиться с выступавшим тогда в серии Виталием Петровым.

«Давным-давно мы с Алексеем Кузяшиным организовали встречу, которая должна была состояться в Виталием Петровым, когда он выступал в Формуле-1. Мне обещали, что меня проведут за кулисы, всё покажут, я буду вместе с командой наблюдать, как это всё устроено. Для меня такая возможность была чем-то невероятно крутым. Мы планировали и с Виталием встретиться, и поужинать, в общем должно было быть всё красиво.

М‎ы купили билеты на самолёт, тогда Гран-при проходил в Барселоне. Я поехал в аэропорт. Меня спрашивают: «А вы куда летите, молодой человек?» Я отвечаю: «В Барселону!» А мне в ответ: «А у вас визы нет...» Оказалось, не буду говорить, кто напутал, но напутали с визой. Потому что у меня на тот момент стояла виза Кипра, а она выглядит, как шенгенская, мы глянули на неё и подумали: здорово, открытая виза, можно лететь.

В итоге меня, конечно, не пустили, я не познакомился с Виталием Петровым и так и не побывал на Формуле-1", — цитирует Мозгова «Спорт FM».