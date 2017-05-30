Зубков: «Локомотив» пока не собирается в отпуск

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Зубков заявил, что, несмотря на счёт 0-2 в серии, его команда намерена пройти ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ.

«Мы — команда, старающаяся играть от защиты. От неё мы получали необходимую энергию, и поэтому всё в нападении получалось. Третья игра будет непохожа на две предыдущие, потому что, во-первых, мы играем дома. Не могу сказать, чего ждать, не стану раскрывать наши карты. Вновь построим игру от защиты, ведь мы проводим третий матч подряд против одного соперника. Мы досконально знаем комбинации друг друга, никто не будет изобретать велосипед.

«Локо» пока не собирается в отпуск, мы настроены выиграть. Слабые стороны есть у всех. Против «армейцев» нужно хорошо обороняться, закрыть Теодосича и де Коло. ЦСКА очень зависит от них. Мы приложим все усилия", — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».