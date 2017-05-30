Греческие и итальянские клубы предпочли Лигу чемпионов ФИБА Еврокубку

Клубы из Греции и Италии, идущие в лидерах своего чемпионата, решили в сезоне-2017/18 выступать в Лиге чемпионов ФИБА. Такой выбор сделали «Умана Рейер» (второе место в регулярном чемпионате Италии), «Авеллино» (3) и «Динамо Сассари» (5), а также АЕК (третье место в чемпионате Греции), «Арис» (4) и ПАОК (5), сообщает официальный сайт турнира.

«Умана Рейер» и «Авеллино» сейчас играют друг с другом в полуфинале итальянского чемпионата, и один из них поборется за чемпионский титул. АЕК и «Арис» оспаривают бронзовые медали греческого первенства.