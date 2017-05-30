Швед: приятно, когда тебя признают лучшим

Атакующий защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед выступил с речью после того, как его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17.

«Приятно, когда тебя признают лучшим. Однако эта награда прежде всего является коллективной, так как я играю в команде и мои партнёры создают для меня моменты. Хочу поблагодарить в первую очередь их. Надеюсь, впереди у нас ещё много матчей и мы сможем порадовать болельщиков красивой игрой. Постараюсь со своей стороны сделать для этого всё возможное», — приводит слова Шведа пресс-служба Единой лиги ВТБ.