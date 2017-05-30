С. Карасёв: поражение не пошатнёт уверенности «Зенита» в себе

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв заявил, что крупное поражение в третьем матче полуфинала Лиги ВТБ с «Химками» (73:97) не отнимет у его команды уверенности перед следующей игрой.

«С первых же минут начали плохо защищаться, в итоге пропустили 30 очков за первую четверть. Так, конечно, играть нельзя. В принципе понимали, что дома „Химки“ будут намного сильнее играть. Да, счёт в серии теперь 2-1, но ничего страшного не произошло, это поражение не пошатнёт нашей уверенности в себе», — цитирует Карасёва «Р-Спорт».