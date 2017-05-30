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Джеймс: однажды я стану владельцем клуба

30 мая 2017, вторник. 22:55. Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что по окончании карьеры игрока намерен стать владельцем баскетбольного клуба. В 2016 году Forbes оценивал состояние Джеймса в $ 275 млн.

«Однажды я стану владельцем команды. Это моя следующая задача. Зачем я хочу стать владельцем? Думаю, это будет клёво. Я останусь частью игры и смогу наделять людей властью. Мне всегда нравилось ставить их в положение силы, чтобы они чувствовали, что могут осуществлять перемены», — признался Джеймс в интервью Bleacher Report.

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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