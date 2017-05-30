Миннерат: быть частью символической пятёрки Лиги ВТБ – честь для меня

Форвард саратовского «Автодора» Ник Миннерат прокомментировал своё попадание в символическую сборную Единой лиги ВТБ по итогам сезона-2016/17.

«Мне бы хотелось поблагодарить болельщиков за поддержку и представителей Лиги за их выбор. Без предоставленной «Автодором» возможности, а также без поддержки со стороны клуба и его болельщиков мой успех не был бы возможен. Быть частью символической пятёрки Лиги ВТБ – честь для меня», — приводит слова Миннерата официальный сайт «Автодора».

Ранее Миннерата был признан лучшим снайпером лиги.