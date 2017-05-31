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«Детройт» хочет обменять драфт-пик первого раунда на опытного игрока

31 мая 2017, среда. 00:15. Баскетбол

Руководство «Детройт Пистонс» хочет обменять право 12-го выбора на грядущем драфте на опытного игрока. Потолок зарплат, скорее всего, не позволит им провести обмен только с участием драфт-пика, поэтому к нему будет добавлен один из нынешних игроков. Скорее всего, это будет баскетболист, имеющий опцию на продление контракта, сообщает корреспондент ESPN Марк Стайн.

Кого «Пистонс» хотят получить взамен, не сообщается. Возможно, клуб будет искать игроков на замену центровому Арону Бэйнсу или защитникам Реджи Джексону и Кентавиусу Колдуэлл-Поупу, если ожидает их ухода грядущим летом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арон Бэйнс Кентавиус Колдуэлл-Поуп Реджи Джексон
Новости. Баскетбол
31 мая 2017, среда
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