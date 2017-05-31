Галлинари в межсезонье выйдет на рынок свободных агентов

Форвард «Денвер Наггетс» Данило Галлинари отказался от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 16,1 млн, сообщает Yahoo Sports. Таким образом, в межсезонье он получит статус неограниченно свободного агента. При этом заключение с ним нового соглашения остаётся одной из главных целей «Денвера».

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний Галлинари, выступающий за «Наггетс» последние пять лет, набирал по 18,2 очка и совершал по 5,2 подбора за 34 минуты в среднем за игру.