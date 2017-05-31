Лонзо Бол пройдёт индивидуальный просмотр для «Лейкерс»

Разыгрывающий Лонзо Бол пройдёт индивидуальный просмотр для «Лос-Анджелес Лейкерс» 7 июня, сообщает ESPN. В рамках мероприятия игрок встретится с тренерским штабом и представителями руководства организации. Бол является одним из главных претендентов на первый номер предстоящего драфта, а «Лейкерс» обладают правом второго выбора на нём. При этом игрок и его окружение подчёркивали желание выступать именно в Лос-Анджелесе.

Ранее защитник отказался проходить просмотр для «Бостон Селтикс», владеющего первым номером драфта, но согласился рассмотреть вариант с «Филадельфией Сиксерс», выбирающим третьим.