Д. Риверс: настоящих бойцов разочаровало, что К. Дюрант перешёл в «Голден Стэйт»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс высказал мнение о решении лёгкого форварда Кевина Дюранта в прошлое межсезонье заключить контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мне было жаль наблюдать за тем, что сделал Дюрант прошлым летом. Это разочаровало всех, кто обладает настоящим бойцовским характером. Он перешёл в ту команду, которой проиграл. Я понимаю, что Кевин имел право так поступить, но не считаю такое решение правильным. Во времена моей игровой карьеры мне было бы сложно согласиться на переход в «Детройт», – цитирует Риверса Sporting News.