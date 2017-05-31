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Фултц: очень хочу стать первым номером драфта и думаю, что подойду «Бостону»

31 мая 2017, среда. 10:36. Баскетбол

Разыгрывающий Маркелл Фултц, который считается одним из главных претендентов на первый номер предстоящего драфта, рассказал об общении с представителями «Бостон Селтикс», который владеет правом первого выбора.

«Я несколько раз беседовал с генеральным менеджером «Бостона» Дэнни Эйнджем, и он пригласил меня посетить организацию. Они намерены познакомиться со мной поближе.

Я очень хочу стать первым номером драфта-2017. Мечтал об этом с раннего детства. И мне кажется, что я хорошо подойду «Селтикс», – передаёт слова Фултца ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Селтикс
Новости. Баскетбол
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