Фултц: очень хочу стать первым номером драфта и думаю, что подойду «Бостону»

Разыгрывающий Маркелл Фултц, который считается одним из главных претендентов на первый номер предстоящего драфта, рассказал об общении с представителями «Бостон Селтикс», который владеет правом первого выбора.

«Я несколько раз беседовал с генеральным менеджером «Бостона» Дэнни Эйнджем, и он пригласил меня посетить организацию. Они намерены познакомиться со мной поближе.

Я очень хочу стать первым номером драфта-2017. Мечтал об этом с раннего детства. И мне кажется, что я хорошо подойду «Селтикс», – передаёт слова Фултца ESPN.