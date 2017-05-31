Джулиус Рэндл за три недели тренировок значительно прибавил в атлетизме

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джулиус Рэндл после завершения сезона для его команды начал интенсивно работать над физической подготовкой. В течение трёх недель занятий под руководством персонального тренера и диетолога Амуалы Джамила Сезара он добился значительного прогресса, доказательства которого Сезар опубликовал в своём микроблоге в социальной сети «Инстаграм».

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Рэндл набирал по 13,2 очка и совершал по 8,6 подбора за 29 минут в среднем за игру.