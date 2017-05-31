Джефф ван Ганди: ничто не помешает «Голден Стэйт» выйти в финал 8-10 раз подряд

Бывший тренер НБА, а ныне телеаналитик Джефф ван Ганди уверен, что «Голден Стэйт Уорриорз» способен доминировать в лиге в течение длительного периода.

«Не вижу ничего, что могло бы помешать «Голден Стэйт» выйти в финал плей-офф 8-10 раз подряд. «Уорриорз» сочетают эффективность игры в обороне и нападении с умением привлекать сильных баскетболистов. Они молоды и не подвержены травмам. В ближайшее время каждый их невыход в финальную серию будет сенсацией», – передаёт слова ван Ганди The Score.

«Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф уже третий сезон кряду.