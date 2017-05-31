Сын Керра в межсезонье будет работать видеокоординатором в «Сан-Антонио»

Сын главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра Ник в межсезонье будет работать видеокоординатором в «Сан-Антонио Спёрс», сообщает San Jose Mercury News.

25-летний Ник Керр год назад закончил университет Калифорнии. Он выступал за местную баскетбольную команду, но на четвёртом курсе сыграл в общей сложности всего 11 минут в 7 матчах. В течение двух последних лет в свободное время Ник участвовал в просмотре видеоматериалов с сотрудниками «Голден Стэйт». Во время нынешнего плей-офф он наблюдал за поединками вместе с отцом, который из-за проблем со здоровьем не мог руководить командой со скамейки.