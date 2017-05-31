Итудис и игроки ЦСКА устроили танцы на взлётной полосе Шереметьево

Президент ЦСКА Андрей Ватутин, главный тренер клуба Димитрис Итудис и игроки команды Андрей Воронцевич, Нандо Де Коло, Кайл Хайнс и Виктор Хряпа вместе с группой поддержке и талисманом «армейцев» Просто Конём устроили танцы в аэропорту Шереметьево.

Акция #ЦСКАТанцуютВсе прошла в рамках представления нового логотипа москвичей и самолёта в клубных цветах на лётном поле аэродрома. Впервые такая акция прошла в апреле текущего года в Москва-Сити с участием Воронцевича.

Видео доступно на официальном канале ЦСКА в YouTube.