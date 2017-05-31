Кармело Энтони и Эмбиид сыграют в футбольном Матче чемпионов в Кардиффе

Стали известны составы на традиционный футбольный Матч чемпионов, который состоится в пятницу, 2 июня. Игра станет одним из ключевых событий фестиваля чемпионов УЕФА, который начнётся в Кардиффе в четверг, информирует сайт организации.

Главными тренерами команд станут Рууд Гуллит, дважды побеждавший в Кубке чемпионов с «Миланом» в 1989 и 1990 годах, и легенда «Реала» Эмилио Бутрагеньо. В игре примут участие четыре баскетболиста из НБА — Клинт Капела («Хьюстон Рокетс), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Кармело Энтони («Нью-Йорк Никс») и Хуан Эрнангомес («Денвер Наггетс»).

Команда Гуллита:

Витор Байя (ВР), Кафу, Чиро Феррара, Штеффен Фройнд, Патрик Андерссон, Деян Станкович, Юрий Джоркаефф, Робер Пирес, Марсель Десайи, Иан Раш, Райан Гиггз, Фабрицио Раванелли, Давид Трезеге, Джанлука Дзамбротта, Эрик Абидаль, Марко Матерацци, Джереми Линч (фристайлер F2), Клинт Капела, Джоэл Эмбиид.

Команда Бутрагеньо:

Дэвид Джеймс (ВР), Мичел Сальгадо, Селестин Бабаяро, Роберто Карлос, Гаиска Мендьета, Луиш Фигу, Предраг Миятович, Патриция Панико, Давор Шукер, Луис Гарсия, Раи, Кларенс Зеедорф, Кристиан Карамбе, Стив Макманаман, Деку, Эйдур Гудьонсен, молодые чемпионы adidas, Кармело Энтони, Билли Уингроув (фристайлер F2), Хуан Эрнангомес.