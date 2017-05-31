Керр: не думаю, что я так уж много значу для «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр уверен, что его отсутствие по медицинским причинам на матчах финала никак не скажется на выступлении его команды.

«Команда хорошо справляется без меня. Честно говоря, не думаю, что я так уж много для неё значу. Думаю, команда будет в порядке, независимо от моего присутствия, ведь мы будем делать всё то же самое. Я рядом. Я передаю сообщения, смотрю записи, провожу анализ. И буду делать это перед матчами и после них, независимо от того, тренирую ли я. Это просто странная ситуация, и всё», — приводит слова КерраThe Mercury News.