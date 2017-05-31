Зубков: к третьему матчу у «Локомотива» накопилась усталость

Капитан «Локомотива-Кубань» Андрей Зубков подвёл итоги сезона после поражения от ЦСКА в полуфинале Единой лиги ВТБ — 0-3.

«Большое спасибо болельщикам за этот сезон! Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все сто. Это был тяжёлый, но всё же неплохой сезон, в обоих турнирах мы дошли до полуфиналов. Если же говорить про сегодняшний матч, то против ЦСКА всегда тяжело играть серию, и к третьему матчу усталость накопилась. В Москве были равные игры, мы проиграли в концовке и могли победить. К сожалению, все закончилось так, как закончилось. Ещё раз спасибо нашим болельщикам за поддержку по ходу этого сезона!», — приводит слова Зубкова сайт клуба.