Курбанов: несмотря на счёт, серия с «Локомотивом» была тяжёлой

Форвард ЦСКА Никита Курбанов остался доволен выступлением своей команды в серии с «Локомотивом-Кубань», выигранной со счётом 3-0.

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые поприветствовали меня перед игрой, было очень приятно. Если говорить об игре, то мы рассчитывали что она будет тяжёлой. По ходу понимали, что даже при разнице в 21 очко «Локо» не опустит руки и будет пытаться догнать нас. Думаю, что сегодня и наше нападение, и наша защита показали высокий уровень и класс. Несмотря на небольшой провал в четвёртой четверти, мы были заряжены только на победу.

Несмотря на счёт, это была тяжёлая серия. В первую очередь было непросто, потому что снайперы «Локо» очень здорово атаковали в московских матчах, забивая с безумным процентом. Возможно, сегодня этих бросков и не хватило, но, повторюсь, мы здорово сыграли в защите, пытались всех закрыть. Самым тяжёлым был первый матч, когда всё заканчивалось на последней минуте, но счёт в серии говорит сам за себя", — передаёт слова Курбанова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.