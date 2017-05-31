Обрадович: сезон для «Локомотива» получился неплохой

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение своего клуба от ЦСКА (66:74) в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ и в серии со счётом 0-3.

«Спасибо всем болельщикам «Локо»! Учитывая некоторые факторы — плохой старт сезона, смену тренера, травмы по ходу регулярного чемпионата и выбывшего из строя Кевина Джонса, наверное, можно сказать, что сезон для нас получился неплохой. В финал прошла команда, которая оказалась сильнее нас, и это было видно особенно по последней игре. Но я не могу упрекнуть ребят за энергию, мои игроки сделали всё, что могли. Спасибо менеджменту, команде, спонсорам и болельщикам за этот год! Будем работать дальше и прогрессировать», — цитирует Обрадовича сайт клуба.