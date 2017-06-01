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Айзея Томас: Леброн Джеймс – величайший баскетболист всех времён

1 июня 2017, четверг. 10:53. Баскетбол

Экс-игрок НБА Айзея Томас прокомментировал проявление расизма в отношении лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

«Мне кажется, реакция Леброна на эти события доказывает, что он является величайшим игроком всех времён. Важно, что он делает не только на площадке, но и за её пределами. Билл Расселл играл за «Селтикс», когда в Бостоне были отдельные школы для афроамериканцев. Расселл и Карим были голосом того поколения, и благодаря им мы сейчас можем сидеть здесь и обсуждать данную тему. Сегодня Леброн помогает теперешнему и будущему поколениям. Мне кажется, это делает его величайшим игроком в истории», – приводит слова Томаса ESPN.

Джеймс: в Америке тяжело быть чернокожим
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Кливленд Кавальерс Айзея Томас - тренер Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
1 июня 2017, четверг
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