Дюрант готов пойти на финансовые уступки, чтобы «Голден Стэйт» сохранил состав

Дюрант: оскорбления в Оклахома-Сити меня не обидели. Это всего лишь игра

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант – о первом сезоне в Калифорнии, недовольстве фанатов «Оклахома-Сити», травме колена и значении титула.