Дюрант готов пойти на финансовые уступки, чтобы «Голден Стэйт» сохранил состав

По информации источников ESPN, форвард Кевин Дюрант готов подписать с «Голден Стэйт Уорриорз» не максимальное соглашение, если калифорнийскому клубу удастся сохранить своих основных игроков.
Как сообщает ESPN, этим летом Дюрант имеет право получить максимальный контракт, так как провёл в лиге 10 лет. В таком случае Кевин будет зарабатывать примерно по $ 35,4 млн за сезон, но «Уорриорз» придётся отказаться от прав на защитника Шона Ливингстона и форварда Андре Игуодалу. Чтобы сохранить Игуодалу и Ливингстона, руководство «Голден Стэйт» должно платить Дюранту не больше 120% от его текущей зарплаты, что составляет чуть меньше $ 32 млн за год.