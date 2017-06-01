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Макги: я не злюсь из-за слов неназванного игрока «Кливленда»

1 июня 2017, четверг. 12:23. Баскетбол

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавэйл Макги прокомментировал слова одного из игроков «Кливленд Кавальерс», назвавшего его недостаточно умным для финальной серии.

«Если ты не называешь своё имя, зачем тогда это говорить? Даже если это правда. Возможно, журналист выдумал это, чтобы поднять шумиху.

Сейчас любой может говорить всё, что хочет. В Америке действует свобода слова. Ты можешь говорить всё что угодно. Я не знаю, кто это сказал, и вы не знаете. Возможно, это не было неуважением. Всё зависит от того, кто это сказал. Возможно, это и вовсе неправда.

Злюсь ли я из-за этого? Это заявление анонима. Как аноним может разозлить меня?» – приводит слова Макги USA TODAY.

Игрок «Кливленда» считает, что Макги недостаточно умён для финала плей-офф
Источник: USA TODAY Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Джавэйл Макги
Новости. Баскетбол
1 июня 2017, четверг
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