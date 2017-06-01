Др. Грин: пусть Джеймса считают лучшим в истории, но титул должен достаться нам

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сказал, что он не придаёт большого значения величию лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.

«Пусть Леброна считают лучшим игроком в истории, но он не должен получить чемпионский титул. Это наша задача. У нас нет задачи стараться заставить всех говорить, что Джеймс не является величайшим игроком всех времён. У него потрясающая карьера. Он продолжает делать удивительные вещи. Но меня меньше всего волнует, будут ли люди говорить о Джеймсе как о лучшем игроке в истории. Моя задача – не дать им возможности говорит, что Леброн – чемпион НБА 2017 года», – цитирует Грина ABC News.