Мозгов: не могу сказать, что футбол в России намного качественнее, чем баскетбол

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился мнением насчёт низкой посещаемости баскетбольных матчей в России.

«Сложно сказать. Возможно, европейскому баскетболу недостаёт качества. При этом не могу сказать, что футбол в России намного качественнее, чем баскетбол, но на него ведь ходят. Может, дело в том, что футбол людям ближе. Не знаю, почему с баскетболом такая беда. Даже хоккей нас опережает. Но я вижу, что положительная динамика есть, определённо.

Смотрел ли я Матч звёзд Лиги ВТБ? Да, но, к сожалению, не весь. Картинка была хорошая. Смотреть было приятно. У нас просто люди сами не знают, чего хотят. Помню, мы играли матч за третье место на чемпионате Европы. Но вместо нашей игры по телевизору показывали матч какого-то восьмого дивизиона чемпионата России. На поле без травы, грубо говоря. Ну что это такое? Это просто некрасиво по отношению к баскетболу», – рассказал Мозгов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ринату Салахетдинову.