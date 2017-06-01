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Мозгов: не могу сказать, что футбол в России намного качественнее, чем баскетбол

1 июня 2017, четверг. 14:23. Баскетбол

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов поделился мнением насчёт низкой посещаемости баскетбольных матчей в России.

«Сложно сказать. Возможно, европейскому баскетболу недостаёт качества. При этом не могу сказать, что футбол в России намного качественнее, чем баскетбол, но на него ведь ходят. Может, дело в том, что футбол людям ближе. Не знаю, почему с баскетболом такая беда. Даже хоккей нас опережает. Но я вижу, что положительная динамика есть, определённо.

Смотрел ли я Матч звёзд Лиги ВТБ? Да, но, к сожалению, не весь. Картинка была хорошая. Смотреть было приятно. У нас просто люди сами не знают, чего хотят. Помню, мы играли матч за третье место на чемпионате Европы. Но вместо нашей игры по телевизору показывали матч какого-то восьмого дивизиона чемпионата России. На поле без травы, грубо говоря. Ну что это такое? Это просто некрасиво по отношению к баскетболу», – рассказал Мозгов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ринату Салахетдинову.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
1 июня 2017, четверг
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