Колобков: Россия имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2023 по баскетболу

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что у России есть хорошие шансы принять чемпионат мира по баскетболу в 2023 году.

«Я считаю, что у нас хорошие шансы на проведение чемпионата мира по баскетболу в 2023 году. Мы обеспечим полное гостеприимство, отличную организацию. Никогда в России турниры подобного уровня не проводились», – приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

Кроме России на проведение ЧМ-2023 претендует Турция, а также две совместные заявки – Аргентина/Уругвай и Япония/Индонезия/Филиппины.