«Локомотив-Кубань» договорился о контракте с американцем Тревором Лэйси

ПБК «Локомотив-Кубань» договорился о двухлетнем контракте с 26-летним американским защитником Тревором Лэйси, сообщает Sportando со ссылкой на итальянские СМИ. Последним клубом американца был итальянский клуб «Динамо Сассари», который хотел продлить контракт с ним, однако не смог перебить предложение краснодарского клуба.

В минувшем сезоне показатели Лэйси в итальянской серии А составили 10,8 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч. Последние два года он провёл в Италии, до перехода в «Динамо Сассари» американец играл за «Пезаро».