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В. Карасёв: спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар на площадке

1 июня 2017, четверг. 21:39. Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок» (71:73).

«Спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар на площадке, они бились и старались. Такого я уже давно не видел. В каком состоянии Маркович — пока не известно. Сможет ли принять участие в матче — станет известно позже», — передаёт слова главного тренера «Зенита» корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Решающий матч серии состоится 4 июня в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:30.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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БК Зенит БК Химки Василий Карасёв
Новости. Баскетбол
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