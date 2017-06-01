В. Карасёв: спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар на площадке

Главный тренер «Зенита» Василий Карасёв прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок» (71:73).

«Спасибо игрокам, выдержавшим этот кошмар на площадке, они бились и старались. Такого я уже давно не видел. В каком состоянии Маркович — пока не известно. Сможет ли принять участие в матче — станет известно позже», — передаёт слова главного тренера «Зенита» корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.

Решающий матч серии состоится 4 июня в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:30.