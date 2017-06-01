Швед: знаем, что можем выиграть полуфинальную серию с «Зенитом»

Защитник «Химок» Алексей Швед прокомментировал победу своей команды в четвёртом поединке полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Зенита» (73:71).

«Отлично сыграли, одержали победу. Очень тяжёлая игра, весь матч старались, бились, была обоюдная грубость, и только в конце они промазали. Ну что, готовы ехать в Питер. В предыдущих матчах сразу выходили в плюс, а в этот раз не получилось. Мы же не можем всегда хорошо начинать игры.

Сегодня мы часто мазали, некоторые ребята сыграли не так, как могут. Но все бились, и поэтому мы выиграли. Если все сыграют на своём уровне, то будет намного легче. Мы почувствовали, что можем выигрывать. В «регулярке» дважды проиграли, на старте серии тоже два поражения, а сейчас у нас две победы. Чувствуем и знаем, что можем выиграть серию", — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.