Зайцев: в пятом матче давление будет как на «Химки», так и на «Зенит»

Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев прокомментировал победу команды над «Зенитом» (73:71) в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Теперь счёт в серии равный — 2-2.

«Нам удалось вернуться в игру, потом были качели, но мы выстояли и победили. В пятом матче давление будет на обе команды, поскольку все хотят играть в Евролиге. Будет очень интересно — и болельщикам, и всем остальным.

Свою игру на данный момент оценивать не могу. Стараюсь показывать свой максимум. Когда бросал из-за дуги в концовке, никаких колебаний не было. Я стоял один, и это был мой бросок, должен был бросить — и попал. Почему у меня было не так много игрового времени в Питере? Вопрос не ко мне, а к тренеру, который определяет состав", — передаёт слова Зайцева корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.