«Атланта», «Миннесота» и «Финикс» заинтересованы в услугах Игуодалы

Этим летом форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала получит статус неограниченно свободного агента, в этой связи игрок может покинуть команду из Окленда после четырёхлетнего пребывания в ней.

В услугах 33-летнего игрока заинтересованы «Атланта Хоукс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз». Об этом сообщает ESPN.

Андре Игуодала выступает за «Голден Стэйт» с 2013 года. В 2015 году он не только выиграл чемпионский перстень, но и получил титул MVP финальной серии.

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 76 играх, набирая в них в среднем по 7,6 очка, совершая по 4 подбора и раздавая по 3,4 передачи.