«Нью-Йорк» намерен приобрести у «Портленда» пик первого раунда драфта

Руководство «Нью-Йорк Никс» планирует приобрести пик первого раунда драфта у «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает ESPN.

Президент клуба по баскетбольным операциям Фил Джексон обратил внимание на 22-летнего форварда Северной Каролины Джастина Джексона, однако он не намерен использовать восьмой пик драфта, которым обладает «Нью-Йорк», для подписания контракта с этим игроком. В этой связи менеджмент «Никс» вступил в переговоры с «Портлендом», у которого на предстоящем драфте есть целых три пика первого раунда: пятнадцатый, двадцатый и двадцать шестой. Драфт НБА — 2017 состоится 22 июня в Бруклине.