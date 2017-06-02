«Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, допустив 4 потери в матче финала

Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» допустили лишь 4 потери в первом матче финальной серии плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс». Таким образом, «Голден Стэйт» повторил рекорд лиги по наименьшему количеству потерь в поединках финала, установленный «Детройт Пистонс» в сезоне-2003/04 и повторённый «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-2012/13.

Встреча закончилась домашней победой «Уорриорз» со счётом 113:91, после которой они ведут в серии 1-0. Баскетболисты «Кливленда» в ней допустили 20 потерь, 8 из которых оказались в пассиве форварда Леброна Джеймса.