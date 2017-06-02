Джеймс вышел на второе место по количеству точных трёхочковых в плей-офф

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, реализовав 2 трёхочковых в первом матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз», довёл их общее количество в плей-офф НБА до 321 (1,5 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Реджи Миллера и вышел на второе место по этому показателю в истории лиги. Теперь впереди Джеймса остаётся только завершивший карьеру Рэй Аллен с 385 дальними попаданиями в плей-офф.

Встреча закончилась выездным поражением «Кливленда» со счётом 91:113, после которого он уступает в серии 0-1.