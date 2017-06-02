Стивен Карри реализовал трёхочковый в быстрой контратаке, не дойдя метр до дуги

НБА представила ролик, посвящённый эффектной контратаке «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финальной серии плей-офф с «Кливленд Кавальерс». После того как атакующий защитник «Голден Стэйт» Андре Игуодала поставил блок-шот разыгрывающему «Кливленда» Кайри Ирвингу, а лёгкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант помешал выполнить точный бросок форварду соперника Леброну Джеймсу, разыгрывающий Стивен Карри в стремительной контратаке реализовал трёхочковый, не дойдя метр до дуги.

Встреча закончилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 113:91, после которой он ведёт в серии 1-0.

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