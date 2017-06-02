Джеймс роскошно вколотил сверху через Макги

НБА представила ролик, посвящённый роскошному данку форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса в первом матче финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз». Получив передачу от центрового Тристана Томпсона, Джеймс ворвался в трёхсекундную и мощно вколотил сверху через пытавшегося помешать ему центрового соперника Джавэйла Макги.

Встреча закончилась выездным поражением «Кливленда» со счётом 91:113, после которого он проигрывает в серии 0-1.

Видео доступно на официальном канале лиге в Youtube