Виртуозный дриблинг Ст. Карри и мощный данк К. Дюранта – в топ-5 дня в НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам первого матча финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс». Среди них оказались виртуозный дриблинг разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри, мощный данк его партнёра лёгкого форварда Кевина Дюранта и невероятное попадание из-за дуги разыгрывающего «Кливленда» Кайри Ирвинга.

Встреча закончилась домашней победой «Уорриорз» со счётом 113:91, после которой они ведут в серии 1-0.

Видео доступно на официальном канале лиге в Youtube