Дюрант: «Голден Стэйт» может играть намного сильнее

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, несмотря на крупную победу над «Кливленд Кавальерс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА, не считает, что его команда показала максимум своих возможностей.

«Голден Стэйт» может играть намного сильнее. Но в финалах каждая победа – это уже большой успех», – цитирует Дюранта ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Уорриорз» со счётом 113:91, после которой они ведут в серии 1-0. Форвард в ней набрал 38 очков, совершил 8 подборов и отдал 8 передач.