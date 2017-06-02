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Деандре Кейн принял венгерское гражданство

2 июня 2017, пятница. 17:46. Баскетбол

Американский защитник Деандре Кейн, проведший минувший сезон в составе «Нижнего Новгорода» и севильского «Реал Бетиса» принял гражданство Венгрии, об этом на своей странице в «Твиттер» сообщил баскетбольный агент Мишко Ражнатович.

По-видимому, Кейн примет участие в подготовке национальной сборной Венгрии к Евробаскету-2017. На континентальном первенстве команда Венгрии поборется за выход из группы со сборными Испании, Хорватии, Чехии, Черногории и Румынии.

Отметим, что в уходящем сезоне Единой лиги ВТБ Кейн успел провести 17 матчей, в которых набирал 15,9 очка, а также совершал 7 подборов и 3,6 ассиста в среднем за игру. В Еврокубке на счету защитника 14 поединков, где он в среднем за матч набирал 16,8 очка, совершая 7,6 подбора и 4,3 передачи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
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