Отец Кантера попал под домашний арест

Мехмет Кантер, отец баскетболиста «Оклахома-Сити Тандер» Энеса Кантера, попал под следствие и под домашний арест. Никаких объяснений о причинах такого решения турецких властей не последовало. Отметим, что годом ранее Кантер-старший публично извинился за поведение сына и фактически отказался от него.

Сам баскетболист, несмотря на напряжённые отношения с отцом, отреагировал на эту новость, разместив на своей странице в «Твиттере» соответствующий пост.

«Мой отец был арестован турецкими властями и Гитлером нашего столетия. Возможно, мой отец, как и тысячи других, будет подвергнут пыткам», — написал Кантер.